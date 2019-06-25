Госсекретарь США неожиданно прибыл в Кабул

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле, куда он прибыл во вторник с необъявленным визитом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, Помпео совершил визит в афганскую столицу для обсуждения мирных переговоров с движением «Талибан» и ситуации с безопасностью в свете намеченных на сентябрь президентских выборов в Афганистане.

Госсекретарь США остановился в афганской столице на пути в Нью-Дели, где у него намечены встречи с премьер-министром Нарендрой Моди и другими официальными лицами страны.

Как отмечает Reuters, визит Помпео в Афганистан предшествует седьмому раунду переговоров между руководством движения «Талибан» и американскими представителями. Следующий раунд переговоров начнется в Дохе 29 июня.