В Конгрессе хотят запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения

В Конгресс США внесли законопроект о поправках в закон о национальной обороне (NDAA), предусматривающих запрет на финансирование военного удара по Ирану без предварительного одобрения законодательным органом, пишет The Hill.
Документ подготовили конгрессмены Ро Ханна и Мэтт Гетц. Согласно их предложению, финансирование военных операций против Ирана будет заблокировано до тех пор, пока Конгресс не объявит Тегерану войну или же не выдаст своего разрешения.
По мнению Ханна, президент США Дональд Трамп уже оказался в нескольких минутах от начала войны на Ближнем Востоке, которая обошлась бы Вашингтону в триллионы долларов. Речь идет о том, что Трамп отменил авиаудар по иранским объектам в ответ на сбитый Тегераном американский беспилотник.
«Президент Трамп проводил кампанию по прекращению дорогостоящих войн за рубежом, но, учитывая советников, которых он выбрал, и его недавние рискованные действия, он не выполняет это обещание», — добавил Гетц, соавтор законопроекта.
Ранее президент США заявил The Hill, что в случае необходимости нанести удар по Ирану можно и без согласования с законодателями, но предпочтительнее добиться разрешения Конгресса.
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