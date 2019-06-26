Сегодня ПАСЕ рассмотрит вопрос полномочий российской делегации

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит две жалобы касательно полномочий российской делегации. Обжалование рассматривается сразу по двум пунктам, возбужденным накануне национальными делегациями Украины и Грузии, сообщает Укринформ.

Председатель делегации Украины в Парламентской ассамблее Владимир Арьев обжалует полномочия делегации РФ по процедурным основаниям. Он подчеркнул, что полномочия российских парламентариев сомнительны, ведь они избирались, в том числе, с учетом противоправного голосования на территории аннексированного Крыма.

Вторую жалобу подала представитель делегации Грузии Нино Гогуадзе. Она подчеркнула, что Россия продолжает постоянно не придерживаться своих обязательств.

Соответствующий доклад с выводами комитетов ПАСЕ по вопросам мониторинга и регламента Ассамблея рассмотрит во второй половине дня среды.

До момента ратификации (или нет) полномочий, члены российской делегации временно сохранят все права, за исключением голосования за свои полномочия.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая предусматривает безусловное возвращение России в Ассамблею. В этот же день депутаты из РФ появились в ПАСЕ и присутствовали на заседании.

Делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее приостановила работу в летней сессии, за исключением рассмотрения полномочий российской делегации.