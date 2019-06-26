Нацбанк не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 26 июня, установил официальный курс гривны на уровне 26,1910 грн за доллар против 26,1912 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,8263 грн против 29,8423 грн накануне.