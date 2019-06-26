В Афганистане убили двоих американских военных

Двое американских военнослужащих убиты в Афганистане. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Пентагона.
Никаких подробностей их смерти не приводится, известно лишь то, что их атаковали в среду, 26 июня, то есть на следующий день, после того как госсекретарь США посетил афганскую столицу Кабул. Имена погибших не будут разглашаться до тех пор, пока о смерти не проинформируют их родственников.
Как уточняет агентство, с 2001 года, когда возглавляемая США коалиция начала военную операцию в Афганистане, там погибли более 2,4 тыс. американских военных.
В настоящее время, указывает The Washington Post, в Афганистане находятся 14 тыс. солдат Вооруженных сил США. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Кабул встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и заявил, что после 18 лет войны «настал час для установления мира». Эти слова он произнес на фоне переговоров с талибами о заключении мирного соглашения, которое приведет к выводу американских войск из Афганистана.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016