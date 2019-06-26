5 ошибок, которые убьют ваш SMM

Профиль в соц. сетях — это лицо бренда. Всё больше клиентов принимают решение о покупке или сотрудничестве только после изучения страниц компании в популярных интернет-сообществах.

Продвижение бизнеса в социальных сетях (SMM), как и другие инструменты онлайн-маркетинга, требует постоянной вовлеченности в модные тенденции. Иначе вы рискуете просто потратить бюджет впустую.

Поэтому прежде чем заказать SMM-маркетинг для бизнеса, убедитесь, что исполнитель следит за трендами и не считает кучу смайликов вкупе с фотографией котиков — это 100% успех.

Если не хотите навредить своей компании, никогда не допускайте этих распространенных SMM-ошибок.

ТОП-5 «киллеров» хорошего SMM

Плохая обратная связь

Сюда можно отнести и отсутствие общения с подписчиками в принципе, и удаление негативных комментариев, и непонимание своей целевой аудитории. Выбирайте правильный тон разговора, не перегибайте с эмоциями или критикой, если вам не нравится комментарий. И, конечно, нельзя просто отмалчиваться или подчищать неугодные вам сообщения.

Накрутка лайков и подписчиков

Покупка ботов и лайков давно стала дурным тоном в SMM. «Мертвые души» — это просто груз и выброшенные на ветер деньги. Их нельзя вовлечь в живое общение. А при ближайшем рассмотрении странички, пользователь без труда поймет, что миллионы ваших подписчиков — банальные боты. Это сильно подрывает доверие к бренду.

Неактуальный контент и оверпостинг

Слишком активный, но неразборчивый маркетинг может снизить лояльность аудитории. Ведь она хочет видеть полезную информацию в ленте, а не посты «для галочки».

Отсутствие фирменного стиля

Ваш контент должен быть легкоузнаваемый среди прочих похожих постов. Сейчас почти все SMM-щики научились делать красивые и яркие публикации. Чтобы выгодно выделяться, придумайте особую узнаваемую черту для своего бизнеса и брендируйте весь контент.

Засилье эмодзи и хештегов

Обилие смайликов и лишних тегов — вчерашний день. Эмодзи после каждого абзаца скорее раздражает, чем привлекает. Упорядочьте хаос ненужных символов и используйте хештеги и смайлики с умом.

Как быть в тренде?

Если хотите, чтобы ваш SMM был успешным и принес ожидаемый результат, в 2019 году не забывайте о:

видео — по данным аналитиков, около 80% всего контента в этом году составит видео и сторис;

персонализации — общение «один на один», ставшее возможным благодаря соцсетям, стимулирует делать больше покупок и повышает лояльность;

качестве контента — лучше меньше, но лучше;

мессенджерах и чат-ботах — без них сложно увеличить конверсию и найти новых клиентов.

Чтобы получить качественное продвижение в социальных сетях, доверяйте профессионалам. Выбирая между сотрудничеством с фрилансером и агентством, помните, что во втором случае вы можете получить все услуги под ключ. А над вашим проектом будет работать команда высококлассных специалистов в различных отраслях.

Экспертность сотрудников можно проверить благодаря успешным кейсам. А ещё вы получите слаженный коллектив с налаженными коммуникационными процессами.

Чтобы не ошибиться с выбором digital-агентства, обязательно изучите его портфолио, кейсы и почитайте отзывы.

Компания интернет-маркетинга Netrocket — это комфортное сотрудничество и гарантированный результат. Здесь вы можете заказать полный комплекс услуг по SMM-продвижению, выстроить грамотную маркетинговую стратегию и реализовать её максимально эффективно.