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5 ошибок, которые убьют ваш SMM

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5 ошибок, которые убьют ваш SMM

Профиль в соц. сетях — это лицо бренда. Всё больше клиентов принимают решение о покупке или сотрудничестве только после изучения страниц компании в популярных интернет-сообществах.

Продвижение бизнеса в социальных сетях (SMM), как и другие инструменты онлайн-маркетинга, требует постоянной вовлеченности в модные тенденции. Иначе вы рискуете просто потратить бюджет впустую. 

Поэтому прежде чем заказать SMM-маркетинг для бизнеса, убедитесь, что исполнитель следит за трендами и не считает кучу смайликов вкупе с фотографией котиков — это 100% успех. 

Если не хотите навредить своей компании, никогда не допускайте этих распространенных SMM-ошибок. 

ТОП-5 «киллеров» хорошего SMM

Плохая обратная связь

Сюда можно отнести и отсутствие общения с подписчиками в принципе, и удаление негативных комментариев, и непонимание своей целевой аудитории. Выбирайте правильный тон разговора, не перегибайте с эмоциями или критикой, если вам не нравится комментарий. И, конечно, нельзя просто отмалчиваться или подчищать неугодные вам сообщения. 

Накрутка лайков и подписчиков 

Покупка ботов и лайков давно стала дурным тоном в SMM. «Мертвые души» — это просто груз и выброшенные на ветер деньги. Их нельзя вовлечь в живое общение. А при ближайшем рассмотрении странички, пользователь без труда поймет, что миллионы ваших подписчиков — банальные боты. Это сильно подрывает доверие к бренду.

Неактуальный контент и оверпостинг 

Слишком активный, но неразборчивый маркетинг может снизить лояльность аудитории. Ведь она хочет видеть полезную информацию в ленте, а не посты «для галочки». 

Отсутствие фирменного стиля 

Ваш контент должен быть легкоузнаваемый среди прочих похожих постов. Сейчас почти все SMM-щики научились делать красивые и яркие публикации. Чтобы выгодно выделяться, придумайте особую узнаваемую черту для своего бизнеса и брендируйте весь контент. 

Засилье эмодзи и хештегов 

Обилие смайликов и лишних тегов — вчерашний день. Эмодзи после каждого абзаца скорее раздражает, чем привлекает. Упорядочьте хаос ненужных символов и используйте хештеги и смайлики с умом. 

Как быть в тренде?

Если хотите, чтобы ваш SMM был успешным и принес ожидаемый результат, в 2019 году не забывайте о: 

  • видео — по данным аналитиков, около 80% всего контента в этом году составит видео и сторис;
  • персонализации — общение «один на один», ставшее возможным благодаря соцсетям, стимулирует делать больше покупок и повышает лояльность;
  • качестве контента — лучше меньше, но лучше;
  • мессенджерах и чат-ботах — без них сложно увеличить конверсию и найти новых клиентов. 

Чтобы получить качественное продвижение в социальных сетях, доверяйте профессионалам. Выбирая между сотрудничеством с фрилансером и агентством, помните, что во втором случае вы можете получить все услуги под ключ. А над вашим проектом будет работать команда высококлассных специалистов в различных отраслях. 

Экспертность сотрудников можно проверить благодаря успешным кейсам. А ещё вы получите слаженный коллектив с налаженными коммуникационными процессами. 

Чтобы не ошибиться с выбором digital-агентства, обязательно изучите его портфолио, кейсы и почитайте отзывы. 

Компания интернет-маркетинга Netrocket — это комфортное сотрудничество и гарантированный результат. Здесь вы можете заказать полный комплекс услуг по SMM-продвижению, выстроить грамотную маркетинговую стратегию и реализовать её максимально эффективно. 

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