Брат Медведчука тоже идет в Раду

Брат кума российского президента Путина Сергей Медведчук баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу № 105 Луганской области от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Об этом, как сообщает УП, свидетельствует информация на официальном сайте Центризбиркома.
Согласно личных данных, Сергей Медведчук родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент ООО «Керамбуд», член политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», проживает в Киеве, судимость отсутствует.
В своей предвыборной программе Сергей Медведчук одним из первых пунктов предлагает «введение моратория на поднятие вопросов, которые раскалывают страну».
Также, согласно программе, он исповедует политику «экономического прагматизма» и предлагает восстановление торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ.
Напомним, что кум Владимира Путина Виктор Медведчук входит в первую десятку избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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