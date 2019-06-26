В непризнанной ДНР заявили о задержании «украинских диверсантов»

Группа «украинских диверсантов, планировавших физическое устранение руководителей силовых ведомств Донецкой народной республики», задержана на территории непризнанной ДНР. Об этом в среду заявила пресс-служба так называемого Министерства внутренних дел ДНР.
«Сотрудники силовых структур ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств республики», — цитирует сообщение «ведомства» подконтрольное сепаратистам Донецкое агентство новостей.
По данным «МВД», всего задержаны три человека: член радикальной группировки «Правый сектор», воевавший в Донбассе на стороне Киева, бывший сотрудник органов внутренних дел Украины и жительница Киева.
Заявляется, что в задачи группы якобы входили ликвидация руководителей силовых органов так называемой ДНР, закладка взрывчатки, фотофиксация военных, административных и инфраструктурных объектов в «республике». В качестве наблюдательных точек использовались квартиры жителей Донецка, выехавших на территорию Украины.
Также сообщается, что у фигурантов якобы было изъято оружие и боеприпасы. В частности, обнаружена снайперская винтовка Savage американского производства, патроны к ней и гранаты.
Сообщается также, что установлен один из непосредственных руководителей группы задержанных «диверсантов», им якобы является Андрей Байдала с позывным «Швед». «Именно он отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР», — отметили у сепаратистов.
«За попытками проведения террористических актов на территории ДНР стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ США». «Силовики стажировались в Америке, там „постигали науку“ проведения терактов на территории других государств», — уверяют в «ведомстве».
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