Возле Станицы Луганской начался отвод войск

У КПВВ «Станица Луганская» в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ, о действиях противника в настоящее время неизвестно, сообщает штаб операции объединенных сил.
«Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ „Станица Луганская“. Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы», — говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук.
Об отводе войск с противоположной стороны сообщил и представитель так называемой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.
Он заявил, что весь процесс займет до трех дней. «Процесс разведения сил и средств, согласно Рамочному решению, занимает до трех дней. По завершении процесса вывода наших подразделений Народная милиция уведомит СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ о завершении процесса разведения сил и средств», — цитирует его агентство боевиков Луганскинформцентр.
«Отведение сил и средств началось при мониторинге (со стороны представителей) СММ ОБСЕ, которые осуществляют его синхронно и зеркально с обеих сторон, — отметил представитель ЛНР в СЦКК. — СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса вывода войск ВСУ с нулевых позиций».
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