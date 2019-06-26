Меркель рассказала, на каких условиях с России снимут санкции

Санкции против России будут оставаться в силе, пока не будут реализованы минские соглашения. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.
«Всем было бы приятно, если бы санкции не нужно было вводить, в том числе и мне», — сказала она. Однако ограничительные меры были введены, так как территориальная целостность Украины была нарушена, добавила канцлер. «Мы считаем, что санкции правильны и важны до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности», — сказала она.
«Мы уже говорили с новым украинским президентом. Однако ситуация сейчас такова, что перемирия на Донбассе до сих пор нет, нет достаточного прогресса для снятия ограничительных мер. В этой связи считаю правильным, что они были продлены», — отметила канцлер.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.
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