Зеленского пригласили на сессию ассамблеи НАТО

Глава Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить сессию ассамблеи, которая состоится в Лондоне в октябре этого года. Об этом она заявила в среду в Киеве.
«Я пригласила президента присоединиться к осенней сессии в Лондоне, если у него будет такая возможность. Мы надеемся, у него получится приехать и выступить перед ПА НАТО. У нас будет два отчета: один о санкциях, второй — об Украине», — цитирует ее информагентство «Украинские новости».
Мун проинформировала, что на сессии среди прочего будет обсуждаться украинский вопрос, а также подниматься тема санкций в отношении России. Мун также сообщила, что у нее запланированы две встречи с Зеленским: одна в ходе наблюдения за парламентскими выборами на Украине в июле, вторая — на сессии ПА НАТО весной 2020 года, проведение которой запланировано в Киеве.
Глава ПА НАТО также выступила с инициативой организовать ей поездку на Донбасс, чтобы она в последующем выступила с докладом о ситуации в регионе перед Парламентской ассамблеей Североатлантического альянса.
Отметим, Зеленский на встрече в среду с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком заявил, что процесс внедрения стандартов и процедур НАТО в деятельность Вооруженных сил Украины должен начаться уже в 2020 году.
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