Полномочия российской делегации в ПАСЕ полностью подтверждены

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15.
Таким образом Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений.
До этого члены Ассамблеи также проголосовали против 19 поправок к документу — всех, кроме одной технической.
Противники и сторонники принятия ограничений в отношении России использовали практически те же аргументы, что и на сессии в понедельник, когда ПАСЕ голосовала о восстановлении России в правах. Ключевой аргумент противников: будет очень трудно защищать россиян, если Россия покинет Совет Европы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016