Полномочия российской делегации в ПАСЕ полностью подтверждены

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15.

Таким образом Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений.

До этого члены Ассамблеи также проголосовали против 19 поправок к документу — всех, кроме одной технической.

Противники и сторонники принятия ограничений в отношении России использовали практически те же аргументы, что и на сессии в понедельник, когда ПАСЕ голосовала о восстановлении России в правах. Ключевой аргумент противников: будет очень трудно защищать россиян, если Россия покинет Совет Европы.