Премьер Эстонии раскритиковал возвращение России в ПАСЕ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг осудил восстановление всех полномочий РФ в ПАСЕ.

«Восстановление права голоса России в ПАСЕ неуместно и просто неправильно», — написал он в Twitter.

«Международное сообщество должно твердо защищать международный закон и права человека. Эстония будет отстаивать европейские принципы и ценности», — подчеркнул премьер.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.