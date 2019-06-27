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Премьер Эстонии раскритиковал возвращение России в ПАСЕ

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Премьер Эстонии раскритиковал возвращение России в ПАСЕ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг осудил восстановление всех полномочий РФ в ПАСЕ.

«Восстановление права голоса России в ПАСЕ неуместно и просто неправильно», — написал он в Twitter.

«Международное сообщество должно твердо защищать международный закон и права человека. Эстония будет отстаивать европейские принципы и ценности», — подчеркнул премьер.

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Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.

Россия, ПАСЕ, Эстония
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