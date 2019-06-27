Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на четверг, 27 июня, укрепил официальный курс гривны еще на 2 копейки - до 26,1664 грн за доллар против 26,1910 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,7302 грн против 29,8263 грн накануне.