Премьер Латвии считает неправильным восстановление права голоса России в ПАСЕ

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг осудил восстановление права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Безоговорочное восстановление права голоса России в ПАСЕ без выполнения каких-либо требований, установленных ассамблеей, является неправильным и противоречит основным ценностям Совета Европы, международного права и прав человека. Латвия будет продолжать отстаивать европейские ценности», — написал он в Twitter.

Напомним, что ранее анологичную позицию выразил его эстонский коллега.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.

В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.