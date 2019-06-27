Кремль запретил Бойко дебатировать с Мураевым, – СМИ

Лидеры «За життя» получили запрет на дебаты из Кремля, о чем в среду, 26 июня, сообщил российский интернет-сайт «Полит.ру».
Лидер «Оппозиционного блока — Партии мира и развития» Евгений Мураев вызвал главу «Оппозиционной платформы — За життя» Юрия Бойко на дебаты. Однако согласия не получил.
По словам Евгения Мураева, дебаты нужны для того, чтобы «люди узнали правду» о Бойко и бывшем президенте Петре Порошенко, сообщала пресс-служба «Оппоблока».
«Я предлагаю первому номеру списка политического проекта „Оппозиционная платформа — За життя“ ответить на все вопросы в ходе честного диалога. Я готов к любым встречным вопросам. Давайте, наконец, публично объясним причины, которые держат нас порознь. Расставить точки над „i“ по всем злободневным вопросам. Люди ждут от нас честных ответов. И я готов к дебатам в любое время и на любом канале. Включая, конечно, купленные Медведчуком», — написал Евгений Мураев.
В отличие от Мураева, Бойко оказался не готов к публичному диалогу. По данным из источников Полит.ру — Виктор Медведчук, получив команду из администрации президента России, строго-настрого, запретил Юрию Бойко выходить на дебаты. Причины, которыми можно объяснить данную «политическую трусость» со стороны Юрия Бойко — это только наличие компрометирующих материалов у лидера «Оппоблока», которые могли бы попасть в публичную плоскость и дискредитировать лидеров «За життя» Медведчука-Бойко-Рабиновича.
Напомним, ранее партия «Оппозиционный блок» перед парламентскими выборами не создала коалицию с «Оппозиционной платформой — За життя» Виктора Медведчука и нардепов Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, заявив, что они близки к экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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