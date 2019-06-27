Зеленский назначил главу Антитеррористического центра

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем председателя Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

«Назначить Баранецкого Руслана Федоровича первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины», — говорится в указе № 462/2019.

В то же время президент назначил Руслана Баранецкого другим указом № 463/2019 руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Также Зеленский своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.