ДНР и ЛНР передадут Медведчуку 4 украинских пленных

Главы так называемых ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц. Об этом сообщает российский ТАСС.
«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — ответил Пушилин на просьбу кума президента России Виктора Медведчука.
По словам Пасечника, четыре человека будут в пятницу переданы в Минске Медведчуку.
Соратник Медведчука по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обнародовал в Facebook список из четырех имен.
Список Рабинович никак не комментирует, но в нем значатся Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
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