ДНР и ЛНР передадут Медведчуку 4 украинских пленных

Главы так называемых ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц. Об этом сообщает российский ТАСС.

«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — ответил Пушилин на просьбу кума президента России Виктора Медведчука.

По словам Пасечника, четыре человека будут в пятницу переданы в Минске Медведчуку.

Соратник Медведчука по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обнародовал в Facebook список из четырех имен.

Список Рабинович никак не комментирует, но в нем значатся Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.