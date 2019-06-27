Евросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгода

Европейский Союз в четверг официально согласовал продолжения экономических санкций против России еще на полгода — до 31 января 2020 года. Соответствующее решение 27 июня принял Совет ЕС.
Как сообщили в пресс-службе Совета, санкции были продолжены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров блока 20-21 июня проинформировали глав государств и правительств о выполнении Минских соглашений, с которым связано решение о сохранении санкций.
«После этого Европейский совет призвал к срочному восстановлению переговорных усилий с целью имплементации Минских соглашений и мероприятий, направленных на восстановление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранить экономические санкции против России», — говорится в сообщении пресс-службы.
Санкции ЕС направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на товары двойного назначения.
Впервые они были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине и усилены в сентябре 2014 года.
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