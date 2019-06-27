Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии

27 июня на площадке «Украинской энергетической биржи» (УЭБ) прошел первый аукцион по продаже электрической энергии для населения. Продано более 4 млн мВт*часов доступной электроэнергии производства государственных НАЭК «Энергоатом» и АО «Укргидроэнерго». Тарифы для населения не изменились.
Об этом говорится на веб-сайте биржи.
На торгах было реализовано 138 тыс. мВт*ч электроэнергии «Укргидроэнерго» по 673,76 грн/МВт*час и 4,14 млн мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 грн/МВт*час. Общая стоимость ресурса составила более 2,4 млрд гривен.
Также были проведены торги по закупке электроэнергии для нужд операторов систем распределения и оператора системы передачи (функция возложена на НЭК «Укрэнерго»). На них было реализовано 828,8 тыс. мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 МВт*час.
По словам генерального директора УЭБ Александра Коваленко, в торгах приняли участие все 30 операторов системы распределения, оператор системы передачи и ГП «Гарантированный покупатель». «Первые электронные торги необходимые для обеспечения населения доступной электроэнергией и закупки технологической электроэнергии для ОСР и ОСП состоялись. Де-факто первый сегмент рынка — уже заработал», — резюмировал Коваленко.
С 1 июля на УЭБ будут ежедневно проводится торги электроэнергией государственных производителей «Центрэнерго», «Укргидроэнерго» и «Энергоатома» на рынке двусторонних договоров для всех желающих потребителей. Следующие торги по PSO состояться 21, 22, 23 августа.
Как сообщалось, Кабинет Министров Украины возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные компании НАЭК «Энергоатом», АО «Укргидроэнерго» и оператора системы передачи «Укрэнерго».
Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии».
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