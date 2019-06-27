Зеленский не понимает, зачем нужен Медведчук

Президент Украины Владимир Зеленский недоумевает, почему вопросом освобождения пленных украинцев должен заниматься кум Путина, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Еще раз хочу сказать: я ни разу в своей жизни не общался — ни на должности президента Украины и в принципе в целом в жизни с господином Медведчуком. Это правда. (...) Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу, ... это очень важный вопрос — почему поднимается вопрос о возвращении пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы? Спрашивайте его», — сказал Зеленский на брифинге в четверг в Киеве.

Напомним, ранее сегодня главы так называемых ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц. Это решение они приняли после встречи с Виктором Медведчуком в Минске.