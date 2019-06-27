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Климкин заявил, что не обязан согласовывать ноты с Зеленским

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Климкин заявил, что не обязан согласовывать ноты с Зеленским

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Об этом Климкин сказал в комментарии «Украинской правде», комментируя возмущение президента Владимира Зеленского.

«Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — заверил министр.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит «никаких политических моментов» и принципиально новых вопросов.

«Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция», — сказал Климкин.

Он настаивает, что направление такой ноты — в компетенции Министерства иностранных дел.

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Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что «не комментирует эмоции», однако добавил:

«Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать»

Напомним, что сегодня Зеленский выразил возмущение по поводу действий Климкина, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленных моряков.

Павел Климкин, Владимир Зеленский
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Четверг, 27 июня 2019
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