Трамп взял на встречу с Путиным дочь и зятя

Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер принимают участие в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке, передает CBS.
Кроме того, от американской делегации присутствуют госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, советник президента Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Как сообщает «РИА Новости», от российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встреча двух лидеров началась в 14:00 по местному времени (8:00 по Киеву). Как ожидается, стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, проблему Ирана, а также торговлю и разоружение.
Перед началом встречи и саммита G20 лидеры коротко побеседовали. Трамп заявил, что ожидает «отличного разговора» со своим российским коллегой. Путин, в свою очередь, отмечал, что сторонам «есть о чем поговорить».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016