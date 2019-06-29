Путин прокомментировал обращение Зеленского по поводу украинских моряков

Россия в рабочем порядке решит вопрос с задержанными украинскими моряками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим», — сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть украинских моряков.

Глава РФ заявил, что освобождение украинских моряков и возвращение России в ПАСЕ никак не связаны. При этом, говоря об инциденте в Керченском проливе, российский лидер заявил, что «уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной кампании», «Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Давайте мы из этого будем исходить, — сказал глава российского государства. — Если так, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны».

Путин добавил, что у российской стороны «есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине».

«Здесь кроме моряков этих, они просто исполняли приказ, и все, поэтому мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон, поэтому надо спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться», — заключил Путин, констатировав при этом, что обмены с украинской стороной задержанными лицами идут.

Он привел в пример факт освобождения четырех человек при посредничестве его кума Виктора Медведчука. «Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог и результат налицо, — отметил президент РФ. — Если так нынешняя украинская власть будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы многого можем добиться», — подытожил российский лидер.