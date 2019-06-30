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Германия сокращает траты на оборону вопреки требованиям НАТО

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Германия сокращает траты на оборону вопреки требованиям НАТО

Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021-2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится. Как сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на информированные источники, это может осложнить выполнение обязательств перед НАТО.

Согласно текущему бюджету, на 2020 год уже заложено €44,9 млрд, что на 1,7 млрд больше, чем в текущем году. Однако уже к 2023 году расходы на оборону сократятся до 43,9 млрд, что составит 1,24% от ВВП. В статье говорится, что глава Минобороны Урсула фон дер Ляйен настаивает на большем объеме средств, но не может убедить в этом Минфин.

Welt am Sonntag подсчитала, что дефицит финансирования вооруженных сил ФРГ в ближайшие четыре года составит €33 млрд.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, по его словам, недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.

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В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году. Однако Welt am Sonntag пишет, что ввиду того, как спланирован бюджет, добиться этого будет сложно.

НАТО, ФРГ
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