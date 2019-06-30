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Зеленский идет по стопам Порошенко, отказываясь от мирных переговоров, – эксперт

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Зеленский идет по стопам Порошенко, отказываясь от мирных переговоров, – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко, отказываясь от прямых переговоров о мире в стране. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Глеб Ляшенко.

«Как ни прискорбно говорить, но это факт. Зеленский повторяет милитаристскую риторику Порошенко, подобно ему ездит на передовую красоваться в каске и бронежилете не по размеру (вероятно, том же, в котором это делал Пётр Алексеевич). Зеленский всё так же тянет Украину в НАТО и всё так же отказывается напрямую говорить о мире со всеми заинтересованными сторонами», — отметил Ляшенко.

Он также напомнил, что Владимир Зеленский раскритиковал возвращение Виктором Медведчуком четырех военнопленных, хотя сам ничего не сделал в этом направлении

«Кроме того, Зеленский ничего не делает для освобождения военнопленных. А Виктор Медведчук делает, освобождает пленных и тем самым вызывает у гаранта злобу, зависть и раздражение. Представьте на минуточку счастливое лицо матери вернувшегося из плена украинского военного с одной стороны, а с другой — недовольную физиономию верховного главнокомандующего Зе. Честно говоря, противно это видеть», — заявил эксперт.

По его словам, нарушая все свои предвыборные обещания Зеленский фактически становится копией Порошенко.

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«Владимир Зеленский нарушает собственные предвыборные обещания, игнорирует запросы украинского общества, которое вознесло его в президентское кресло. От Зеленского ждали мира, он обещал вернуть военнопленных, он клеймил Порошенко за то, что Пётр Алексеевич делает бизнес на войне. Теперь всем ясно, что это было предвыборной технологией, а на самом деле Зеленский стал копией Порошенко. Того самого Порошенко, которого он столь беспощадно и лицемерно критиковал», — резюмировал Глеб Ляшенко.

Донбасс, Владимир Зеленский
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