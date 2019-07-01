В результате взрыва в Кабуле пострадали более 20 человек

Свыше 20 человек получили ранения при взрыве, прогремевшем в понедельник в дипломатическом квартале Кабула. Об этом сообщило агентство Pajhwok.

По его данным, все пострадавшие были доставлены в больницы.

Как информировало агентство Reuters, взрыв произошел в густонаселенном квартале, где расположено здание Министерства обороны Афганистана, а также многочисленные дипломатические представительства зарубежных стран.