В столичном кафе произошла стрельба, есть раненые

В Киеве на Оболони в кафе на ул. Автозаводской между компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги, сообщает отдел коммуникации со СМИ Глвного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве.
В кафе между отдыхающими началась ссора.
«Словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал пистолет и выстрелил в оппонента. Потерпевший получил ранение ноги, поэтому ему вызвали „скорую“, которая оказывала необходимую медицинскую помощь. Тем временем компания „стрелка“ скрылась с места происшествия на автомобиле», — говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в городе Киевев в воскресенье.
Оперативный дежурный ввел специальный полицейский план для задержания злоумышленников. Уже через час по ул. Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки.
«В салоне иномарки полицейские нашли пистолет, а при поверхностном осмотре у девушки обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз», — отметили в Нацполиции.
«Стрелками» оказались четверо граждан другого государства. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
«Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы», — подытожили в полиции.
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