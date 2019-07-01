Нацбанк перестал укреплять гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 1 июля, ослабил официальный курс гривны на 1 копейку - до 26,1779 грн за доллар против 26,1664 грн за доллар в четверг. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,7643 грн против 29,7302 грн 27 июня.