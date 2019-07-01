У Фирташа уверяют, что не продавали «Интер» Медведчуку

Group DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, опровергает распространенную СМИ информацию о якобы продаже бизнесменом своей доли в телеканале «Интер».

Об этом сообщили Экономической правде в Group DF.

«Никаких переговоров о продаже доли Фирташа в телеканале „Интер“ ни с кем не велось и на сегодняшний день не ведется», — говорится в заявлении.

По мнению Group DF, появление данной информации является намеренным «информационным вбросом», запущенным политическими оппонентами Фирташа.

«Также речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF», — считают в группе.

Напомним, что ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что долю в телеканале «Интер» купил кум Путина Виктор Медведчук.