Четверо детей погибли в результате пожара в Одесской области

Во время пожара в частном жилом доме в с. Черная Окнянського района Одесской области погибли четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается что трагедия произошла 1 июля.

По данным спасателей в 9:35 пожар ликвидирован. Возраст детей и причины возгорания устанавливаются.