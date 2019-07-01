В пресс-службе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский отбыл в Канаду.
2 июля в Торонто он проведет встречу со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», встреча состоится во второй половине дня 2 июля.
Кроме того, в рамках визита в Канаду на 2 июля у Зеленского запланирован рабочий завтрак с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, встреча с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, подписание украинско-канадских двусторонних документов, участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.
2 июля Зеленский с супругой Еленой возложат также цветы к Мемориалу Голодомора.
3 июля Зеленский встретится с представителями канадского бизнеса, группой дружбы с Украиной в парламенте Канады.
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