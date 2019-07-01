В Гонконге протестующие ворвались в здание парламента

Сотни протестующих в понедельник вечером ворвались в здание Законодательного собрания Гонконга после нескольких часов штурма здания, сообщает издание South China Morning Post.
Собравшиеся в понедельник у здания заксобрания демонстранты с самого утра ведут себя крайне агрессивно, в первой половине дня они бросали в сотрудников полиции каустическую соду, а после обеда они начали предпринимать попытки ворваться в здание.
Одетые в черные футболки и желтые каски, с масками, респираторами и очками на лицах, они отрывали от здания металлические элементы отделки, с силой били по закаленному стеклу всем, что попалось под руки — металлическими защитными ограждениями, обломками труб, подставками.
В связи с экстренной ситуацией все здание было эвакуировано, внутри находятся только сотрудники полиции, которые уже неоднократно предупредили протестующих, что все, кто войдет в здание, нарушат закон и будут немедленно задержаны.
Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, однако он не был удовлетворен.
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