Грузия внезапно решила поменять посла в Украине

Министерство иностранных дел Грузии отозвало чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание «Грузия Online».
Отмечается, что сообщение об этом, по распоряжению президента, посол получил сегодня утром.
Причина отзыва посла неизвестна. Кроме того, известно, что вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.
На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры — бывший посол Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, который ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане.
Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.
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