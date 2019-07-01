Глава ЦИК заявила об давлении на членов комиссии

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что в последнее время все чаще появляются информационные провокации, направленные на дискредитацию председателя и членов Центральной избирательной комиссии и дестабилизацию работы Центризбиркома. Об этом она заявила в понедельник во время очередного заседания ЦИК.
«Сейчас все чаще появляются информационные провокации, направленные на дискредитацию как лично меня, как председателя Центральной избирательной комиссии так и в адрес других членов ЦИК и даже их семей. Все эти информационные нападения и личное давление направлены на то, чтобы дестабилизировать работу ЦИК, вызвать недоверие украинцев к комиссии... Такими же провокациями выглядят попытки провести со мной нестандартные консультации со стороны некоторых партийных деятелей с целью склонить Центральную избирательную комиссию к тому или иному решению. Я уверяю, что это единое мнение всех членов ЦИК, что за рамки закона ЦИК не выйдет», — сказала Слипачук.
При этом глава ЦИК не назвала конкретные фамилии или партии. Слипачук выразила уверенность, что «каждый член ЦИК будет руководствоваться принципами независимости, равноудаленности от каких-либо политических партий». «Никакое давление и провокации в отношении председателя или членов комиссии не повлияет на ту оценку партиям, кандидатам, которую поставят им непосредственно избиратели в день голосования», — отметила Слипачук.
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