Выбор офисной мебели. Основные и второстепенные критерии

Для любой действующей компании интерьер ее офиса является очень значимым моментом деловой жизни, поскольку его презентабельность – свидетельство успешности и процветания компании. В этом отношении офисная мебель является ключевым моментом.

Мебельный интрнет-магазин mebShop.kiev.ua предлагает огромный каталог офисной мебели для руководителей и персонала.

Мебель для персонала должна быть

эргономичной,

качественной,

функциональной.

На что обращать внимание при выборе офисной мебели?

1. Стоимость.

Не рекомендуем искать комплект «подешевле». Помните, что качественные материалы и комплектующие не могут стоить дешево, а значит себестоимость качественной мебели не может быть низкой. Офисная мебель, изготовленная на предприятиях, соответствует всем нормам эргономики и имеет соответствующие сертификаты. Она не может быть дешевой, поскольку затраты на ее изготовление достаточно существенны. Опасность дешевой мебели не только в том, что она ненадежна и прослужит недолго. Основная проблема – ее низкая экологическая безопасность: дешевые материалы и сырье, из которого она изготавливается, несут прямой вред здоровью. Желание сэкономить может повлечь не только убытки (скупой платит дважды – придется постоянно тратиться на ремонт некачественных моделей), но и принести непоправимый ущерб здоровью сотрудников.

2. Экологическая безопасность.

Приоритет следует отдавать мебели, которая изготовлена из экологически безопасных материалов, или произведена в полном соответствии с технологическими нормативами. Речь о мебели из ДСП или ЛДСП. Ее преимущество в бюджетной стоимости, но в состав этого материала входят формальдегидные смолы, пары которых вредны для дыхательных путей человека. Кромки и места стыков качественной мебели тщательно закромкованы, и вредоносные пары не поступают в воздух – в этом отличие качественных моделей от дешевых аналогов. Изучите каталог интернет-магазина «МебШоп» – вся предлагаемая офисная мебель, выполненная из ЛДСП, высочайшего качества и имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее безопасность.

3. Прочность и эргономичность.

Руководители успешных компаний подбирают мебель для персонала индивидуально, обеспечивая комфорт каждому офисному сотруднику. Все модели приобретаются одной серии, но в разной компоновке для обустройства полноценных рабочих мест.

Простота конструкции и уровень комфорта – последние критерии, которым также нужно следовать при выборе мебели для персонала. В результате вы создадите удобный офис, что есть обязательным условием для его успешного функционирования.