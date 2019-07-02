Нацбанк немного снизил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 2 июля, ослабил официальный курс гривны на 2 копейки — до 26,2065 грн за доллар против 26,1779 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,7417 грн против 29,7643 грн накануне.