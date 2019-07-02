Центробанк Австралии снизил ставку до рекордно низкого уровня

Центральный банк Австралии снизил процентные ставки по итогам второго заседания подряд, чтобы стимулировать замедляющуюся экономику и умеренную инфляцию.

Ключевая процентная ставка с 1,25% снижена до рекордно низкого уровня 1% годовых.

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынков и экономистов.

«Это смягчение денежно-кредитной политики поддержит рост занятости и обеспечит большую уверенность в том, что инфляция будет соответствовать среднесрочному целевому показателю», — заявил глава Резервного банка Австралии Филип Лоу.

При этом он сигнализировал о возможности дальнейшего смягчения.

«Совет будет продолжать внимательно следить за ситуацией на рынке труда и в случае необходимости корректировать денежно-кредитную политику для поддержания устойчивого роста экономики и достижения целевого показателя инфляции с течением времени», — отметил Лоу.

Между тем, рынки закладывают в цены снижение ставок до 0,75% к Рождеству, пишет Reuters.

Экономика Австралии избегает рецессии с начала 1990-х гг. Однако в последнее время она столкнулась с падением цен на жилье, слабыми потребительскими расходами и сдержанной инфляцией. Ситуацию усугубила торговая война, поскольку Австралия является самой зависимой от Китая среди развитых экономик.