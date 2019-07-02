Чехия снова разрешила полеты российских авиакомпаний

Министерство транспорта Чехии сообщило, что полеты российских авиалиний в республики вновь разрешены. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

«Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены, — подчеркивается в документе. — Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран».

Напомним, с утра стало известно, что сразу несколько российских авиакомпаний не могут осуществлять рейсы в Чехию.