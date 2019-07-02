Полиция сообщила о более 1,5 тыс. нарушений на выборах

Свыше 1,5 тыс. нарушений зафиксировано в Украине в ходе избирательной кампании по досрочным выборам в Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел, ссылаясь на данные, о которых проинформировали участники совещания в ведомстве.

«С начала предвыборной кампании по внеочередным выборам депутатов в полицию поступило 1524 заявления и сообщения о нарушениях избирательного процесса», — сообщил, в частности, заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, по 60 фактам возбуждены уголовные производства и составлено 194 административных протокола. «Лишь за минувшие сутки зарегистрировано 108 сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто четыре уголовных производства и составлено 16 административных протоколов», — сообщил замначальника управления.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой во время совещания отметил особую политическую напряженность парламентской кампании и нагрузку на личный состав МВД. «Если на выборах президента Украины было 44 кандидата, то на внеочередные выборы в Раду зарегистрировано 5837 кандидатов в депутаты. Мы учитываем эти вызовы и проводим мощную работу по реагированию на все нарушения законодательства и безопасному проведению демократических внеочередных парламентских выборов», — сказал Яровой.