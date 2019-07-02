В Крыму уже насчитали 2,2 млн туристов с начала года

С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает так называемое Министерство курортов и туризма аннексированного Крыма. При этом 200 тыс. туристов приехали с материковой Украины, отметил глава «республики» Сергей Аксенов в своем Facebook.

По данным россиян, доля автотуристов, проехавших по Крымскому мосту, составляет 57% (около 760 тыс. машин, в том числе 12,6 тыс. автобусов). Кроме того, 202,7 тыс. туристов из общего потока составляют граждане Украины.

Средняя загрузка отелей и санаториев достигла 70%.

Отметим, что ранее сервис Aviasales провел исследование, согласно которому отдых в Крыму обойдется для россиян существенно дороже, чем поездка в Турцию.