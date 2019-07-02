В Крыму уже насчитали 2,2 млн туристов с начала года

С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает так называемое Министерство курортов и туризма аннексированного Крыма. При этом 200 тыс. туристов приехали с материковой Украины, отметил глава «республики» Сергей Аксенов в своем Facebook.
По данным россиян, доля автотуристов, проехавших по Крымскому мосту, составляет 57% (около 760 тыс. машин, в том числе 12,6 тыс. автобусов). Кроме того, 202,7 тыс. туристов из общего потока составляют граждане Украины.
Средняя загрузка отелей и санаториев достигла 70%.
Отметим, что ранее сервис Aviasales провел исследование, согласно которому отдых в Крыму обойдется для россиян существенно дороже, чем поездка в Турцию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016