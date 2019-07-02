Путин приказал изучить вопрос упрощения выдачи украинцам российского гражданства

Президент России Владимир Путин дал месяц, чтобы при необходимости подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.

«МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций», — говорится в перечне поручений главы российского государства. Документ, подписанный по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным» опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен глава МВД РФ Владимир Колокольцев, срок исполнения — 1 августа.