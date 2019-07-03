Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 3 июля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 26,1790 грн за доллар против 26,2065 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,5849 грн против 29,7417 грн накануне.