Более ста полицейских пострадали при столкновениях с демонстрантами в Израиле

По меньшей мере 111 израильских полицейских пострадали в столкновениях с протестующими членами эфиопской общины страны. Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel.

По ее данным, в медицинские учреждения были доставлены 47 полицейских, 26 протестующих, девять прохожих и один пожарный. Общее число пострадавших с обеих сторон неизвестно. Согласно последней информации, в результате беспорядков были задержаны 136 человек.

Ранее газета Israel Hayom сообщала, что по меньшей мере 80 человек пострадали в столкновениях.

Демонстранты, большинство которых являются выходцами из этнокультурной группы фалаша (эфиопских евреев), перекрыли минувшей ночью главные автомагистрали страны, требуя покончить с расизмом и «полицейским произволом в отношении членов общины». В нескольких городах протестующие вступили в столкновения с полицией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Twitter, что «эфиопская община дорога Израилю, и она действительно сталкивается с проблемами, требующими решения». Вместе с тем глава правительства призвал демонстрантов разблокировать дороги и помнить, что «Израиль — правовое государство, в котором перекрытие дорог недопустимо, а все трудности должны преодолеваться в рамках закона».

Во вторник в различных городах Израиля начались массовые протесты фалаша против «систематической жестокости» по отношению к ним со стороны полиции страны. Поводом для выступлений стало убийство 19-летнего эфиопского еврея Саломона Тека сотрудником полиции в городе Хайфа при спорных обстоятельствах 30 июня. Задержанный полицейский вскоре был отпущен под подписку о невыезде, что спровоцировало демонстрации. Протестующие заявляют о расизме израильского общества и дискриминации фалаша в общественной и социально-экономической сферах жизни в Израиле.