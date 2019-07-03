«Нафтогаз» направил на дивиденды 30% от прибыли, вместо 90% требуемых Кабмином

НАК «Нафтогаз Украины» уплатил в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год, сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

По его словам, выплата такого размера дивидендов полностью соответствует требованиям закона «Об управлении объектами государственной собственности», тогда как действие правительственного постановления, которое устанавливает для Нафтогаза 90% норматив уплаты дивидендов, остановлено судебным решением.

Коболев напомнил, что компания в рамках подготовки к зиме, в условиях возможного прерывания «Газпромом» транзита газа с 1 января 2020 года, намерена закачать в подземные хранилища дополнительные объемы газа, доведя их к началу отопительного сезона до 20 млрд куб. м.

«Кроме того, если закупить газ сейчас, по низкой летней цене, это поможет сбалансировать цену газа в зимние месяцы, когда она традиционно возрастает. Чтобы закачать дополнительный газ нужны деньги, необходимо дополнительно найти около $600 млн уже сейчас. Любой перерыв в закачке сделает физически недостижимым целевой показатель в 20 млрд куб. м», — подчеркнул он.

Коболев добавил, что с начала 2014 года удалось сократить кредитный портфель группы с $7,5 до $1,4 млрд, в связи с чем НАК в настоящее время имеет недостаточно ликвидности на цели по закупке газа и его закачки в подземные хранилища (ПХГ). Поэтому компания работает над возможностью привлечения средств через новые кредиты или механизм размещения облигаций.

«После привлечения дополнительных финансовых ресурсов, или завершения закачки газа в ПХГ — „Нафтогаз“ будет готов к увеличению выплаты дивидендов нашему акционеру», — резюмировал он.

Согласно реестру судебных решений, действие правительственного постановления приостановил Окружной административный суд Киева определением от 27 июня текущего года. НАК в своем обосновании подтверждает, что на него распространяется действие постановления, но считает, что оно «было принято ответчиком необоснованно, предвзято, недобросовестно, с нарушением принципа равенства перед законом, без соблюдения необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лица и целей, на достижение которых направлено принятие постановления».

«Суд пришел к выводу, что „Нафтогаз“ предоставил достаточные и убедительные доказательства существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам ... в случае не принятия мер обеспечения административного иска», — указано в определении.