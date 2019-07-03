Украине до конца года нужно выплатить $2,7 млрд по внешним долгам

Украина до конца 2019 года должна выплатить 70,2 млрд гривен, или почти $2,7 млрд (по курсу Национального банка на 3 июля) по внешним долгам. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
При этом в третьем квартале по внешнему долгу необходимо выплатить 59,4 млрд гривен (около $2,3 млрд), в четвертом квартале — 10,77 млрд гривен (около $0,4 млрд), пишут «Украинские новости». По внутренним долгам стране необходимо выплатить в третьем квартале 74,4 млрд гривен, в четвертом квартале — 72,25 млрд гривен.
В 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,16 млрд гривен, или $6,9 млрд (по курсу НБУ), по внутренним — 170,72 млрд гривен.
Согласно данным МВФ, в августе Украина должна выплатить фонду более 66 млн СПЗ (спецправа заимствования), в сентябре — 410 млн СПЗ, в ноябре — 66 млн СПЗ (курс НБУ по СПЗ на 3 июля составляет 3627,7991 гривны за 100 СПЗ). При этом 1 сентября Украина должна выплатить почти $0,5 млрд по реструктурированным еврооблигациям.
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