ЕС считает необоснованным запрет России на полеты в Грузию

Евросоюз считает «диспропорциональной и необоснованной» мерой, которая может ударить по гражданам двух стран, запрет Россией полетов в Грузию. Об этом говорится в распространенном в среду в Брюсселе заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Последние события в отношениях России и Грузии грозят негативно повлиять на граждан обеих стран. Мы считаем запрет Россией полетов в Грузию необоснованной и диспропорциональной мерой», — утверждается в заявлении.

ЕС также считает, что «административные ограничения, введенные 27 июня на двух контрольно-пропускных пунктах административной разделительной линии с Абхазией, создают дополнительные трудности для людей в зоне конфликта». «Они должны быть отменены, чтобы избежать дальнейшего осложнения гуманитарной ситуации», — полагает ЕС.

В своем заявлении ЕС в очередной раз выразил «твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии».

Президент РФ Владимир Путин после того, как 20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля «для обеспечения безопасности российских граждан».