Аваков похвастался достижениями в реформе полиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что для изменений в правоохранительной системе должен быть баланс доверия между полицией, прокуратурой и судами, сообщила пресс-служба МВД.
«Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить», — сообщил Аваков.
По словам Авакова, внутренняя безопасность ежедневно привлекает к ответственности 2-4 полицейских, поэтому уровень доверия граждан к Нацполиции вырос до 37% по сравнению с 5% в 2014 году.
«Пять лет назад мы начинали процесс реформ в МВД и взяли себе за цель вместо „наказывать и крышевать“ — „служить и защищать“. Тогда, после Революции достоинства, милиционеры не могли патрулировать улицы в своей милицейской форме. Это была точка дискредитации, это была точка полного развала. Сейчас мы имеем уровень доверия к Нацполиции 37%,», — отметил глава МВД.
По словам министра, в настоящее время личный состав Национальной полиции Украины обновился на 40%.
«Личный состав у нас сократился с 220 тыс. до 140 тыс. В полицию пришли новые люди, 40% обновления. Уже второй год работает Академия патрульной полиции, и мы привлекаем новых людей», — сказал министр.
Глава МВД также добавил, что полиция до сих пор сталкивается с проблемами, в частности, с коррупцией и «крышеванием» со стороны правоохранителей. «Да, мы имеем проблемы, как и все украинское общество. Важно, что мы реагируем на те недостатки, которые видим. Мы идем шаг за шагом... мы имеем постепенный рост доверия к полицейским силам», — подчеркнул он.
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