Иностранцы продолжают рекордными темпами скупать украинские госбумаги

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов на 4 июля достиг нового исторического рекорда — 60,12 млрд грн по номиналу, в том числе увеличившись по итогам прошедших 2 июля первичных аукционов на 2,71 млрд грн.
Согласно данным, обнародованным Нацбанком, весь прирост традиционно обеспечили гривневые бумаги — 3,91 млрд грн, которых теперь в портфеле нерезидентов на общую сумму 58,21 млрд грн.
Такой приток средств нерезидентов позволил Нацбанку 3 июля после первичных аукционов выкупить на рынке $52 млн, хотя курс гривны все равно укрепился и впервые с апреля 2018 года преодолел уровень 26 грн/$1.
Неделей ранее портфель ОВГЗ нерезидентов увеличился на 4,79 млрд грн, однако тогда небольшую его часть (0,39 млрд грн) обеспечили бумаги в долларах.
В целом с начала 2019 года портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос на 53,77 млрд грн, или в 9,5 раза.
Напомним, что на первичных аукционах 2 июля Минфин привлек 8,04 млрд грн за счет продажи гривневых бумаг.
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