Количество украинских заробитчан в Польше за пять лет выросло в пять раз

Количество трудовых мигрантов, которые с 2014 года выехали из Украины в Польшу, увеличилось в пять раз с 300 тыс. до 1,5 млн. Об этом в четверг сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.
«Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тыс., то сейчас, по неофициальным данным, это 1,5 млн человек», — приводит ее слова Укринформ.
Представитель Украины добавила, что по официальной статистике управления по вопросам иностранцев Польши, по последним данным, украинцам выдано 196 тыс. разрешений на жительство. Увеличение количества выехавших украинцев подтверждается и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве — в пять раз по сравнению с 2014 годом.
По словам Крысы, украинцы в Польше в основном, выполняют простую физическую работу — работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.
Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова в конце января 2019 года сообщила, что украинские трудовые мигранты принесли стране в минувшем году около $11 млрд.
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